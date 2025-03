Violence et humiliation: quatre jeunes soupçonnés d'avoir battu des personnes âgées en Flandre

Deux des suspects travaillaient au sein de l'établissement. Des images ont été trouvées sur un téléphone, montrant des résidents battus et humiliés. Le directeur a déclaré jeudi ne pas pouvoir relier trois quarts des images présentées par la police à des résidents du centre. La police de la zone Ardennes flamandes a été informée le 7 mars d'un vol de bijoux dans la maison de repos et de soins Meerspoort, à Audenarde, a indiqué le parquet de Flandre orientale.

Quatre jeunes ont été interpellés et incarcérés pour des soupçons de vol, traitements dégradants et voyeurisme au sein d'une maison de repos et de soins à Audenarde (Flandre orientale).

Un étudiant jobiste de 18 ans a été identifié comme suspect et interpellé. Des vidéos montrant des résidents agressés et humiliés ont été découvertes sur son téléphone. Le suspect de 18 ans a été mis en examen et incarcéré pour vol, traitements dégradants et voyeurisme. L'enquête a permis d'identifier trois autres suspects, également placés en détention. Il s'agit du frère de la première personne interpellée, âgé de 20 ans et qui travaillait aussi à Meerspoort, d'un autre homme de 19 ans et de la compagne du premier suspect, âgée de 20 ans.

Cette dernière travaillait comme étudiante jobiste dans un centre de soins pour adultes en situation de handicap à Courtrai, dont elle a été limogée après la découverte d'une victime dans cet établissement. Le directeur de Meerspoort a été entendu par la police, qui lui a montré une cinquantaine de captures d'écran des vidéos découvertes. Il n'a pu relier les trois quarts des images de victimes avec des résidents de son établissement. C'est ce qu'a déclaré jeudi l'avocat du centre, Kristiaan Vandenbussche.

Le parquet poursuit son travail pour identifier l'ensemble des victimes, a indiqué jeudi sa porte-parole.