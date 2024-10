Affaire Grégory: 40 ans après, que sont devenus les protagonistes de cette mystérieuse affaire?

40 ans après la découverte du corps du petit Grégory dans la Vologne, l'affaire reste un mystère non élucidé. Que sont devenus les principaux acteurs de ce drame qui a marqué la France entière ?

Le 16 octobre 1984, la France découvrait avec horreur le corps du petit Grégory Villemin, 4 ans, pieds et poings liés, dans la rivière Vologne. 40 ans plus tard, l'affaire reste un des plus grands mystères judiciaires du pays.

L'affaire Grégory a marqué les esprits par son caractère tragique et les nombreux rebondissements qui ont émaillé l'enquête. L'implication d'un mystérieux "corbeau", les accusations et les soupçons qui ont pesé sur différents membres de la famille, ont alimenté les médias pendant des décennies.