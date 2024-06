Double assassinat au Roeulx: Salvatore Fragapane est reconnu coupable par la cour d'assises du Hainaut

Le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé, vendredi, la culpabilité de Salvatore Fragapane (47 ans) pour le double assassinat de Christelle Montigny et Quentin Fanciullino, commis le 19 mai 2020 aux étangs de la Renardise à Thieu (Le Roeulx). Il est aussi coupable de l'infraction à la loi sur les armes. Condamné à un an de prison avec sursis par la cour d'appel, l'accusé ne pouvait plus détenir d'armes.

À lire aussi Double assassinat au Roeulx : le procès de Salvatore Fragapane a débuté



Le 19 mai 2020, vers 16h00, Christelle Montigny et Quentin Fanciullino (39 ans) ont été abattus de deux balles dans la tête alors qu'ils pêchaient aux étangs. Quelques minutes plus tôt, Salvatore et Quentin avaient eu une altercation.