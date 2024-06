Grosse augmentation du nombre de dossiers pour vols et extorsions en seulement deux ans: voici ce qui l'explique

La justice a de plus en plus de travail, si l'on en croit les dernières statistiques publiées par le ministère public. Le nombre d'affaires qui ont été reçues par la justice pénale a considérablement augmenté ces dernières années

Vols et extorsions

Les pickpockets, les vols à l'étalage ou dans les voitures, les cambriolages et les rackets... Ces dossiers pour vols ont fortement augmenté en peu de temps, en deux ans. Entre 2021 et 2023, la hause est de 20%, ce n'est pas négligeable.

Comment l'expliquer ? Peut-être parce que la pandémie s'est terminée juste avant. Si on remonte dans le temps et qu'on regarde à partir de 2019, on voit d'abord une baisse de 28% de ces dossiers. La pandémie a lieu dans cette partie-là de la ligne du temps et donc on pense que les voleurs ont été bloqués, coincés par des mesures comme les confinements. Mais finalement, on voit aussi qu'ils ont bien repris du service depuis.