Surpopulation carcérale: un détenu sur 20 libéré plus tôt que prévu

L’administration pénitentiaire, débordée, a pris des mesures radicales. Depuis mars, un détenu sur 20 a bénéficié d’une libération anticipée ou d’un congé pénitentiaire prolongé.

Mais ces mesures concernent uniquement certains profils, jugés les moins dangereux.

Une saturation totale

Grégory Wallez, secrétaire fédéral du CCSP Prison, ne cache pas son inquiétude: "En 30 ans de carrière, je n'ai jamais connu une telle situation. Là, vraiment, on est au pointde saturation. On ne sait plus quoi faire au sein des établissements".

Pour tenter de désengorger les prisons, le ministre de la Justice a décidé, il y a six mois, de prolonger certains congés pénitentiaires, permettant de libérer temporairement des places.