Un chauffeur routier fatalement percuté après une altercation en 2019: le procès aux assises de Liège s'est ouvert

Face aux 12 jurés, Vincent Franck se défend. Il est accusé du meurtre de Bogos Babahan, 60 ans, un chauffeur routier allemand écrasé en 2019. L'auteur présumé nie l'avoir renversé volontairement. "Il reconnaît qu'il est l'auteur matériel des faits, mais il précise que ça a été fait dans un mouvement de panique non réfléchi, où il se sentait menacé et où il a pris peur et il a fui", relate Pascal Rodeyns, son avocat

Le 23 octobre 2019, il est 9h15 lorsque l'auteur présumé effectue de brusques coups de volant et tente de bloquer le camionneur. Les deux hommes se retrouvent quelques kilomètres plus loin sur le parking d'autoroute de Couthuin, sur la E42, mais l'Allemand n'aura pas le temps de discuter. Il sera percuté par la camionnette de l'Amaytois déviation et décédera sur place.