Un commissaire de police jugé à Bruxelles pour le viol de deux femmes

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis jeudi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de trois ans de prison à l'encontre d'un commissaire de police poursuivi pour viol et agression sexuelle sur deux femmes. Les faits auraient eu lieu en 2014 et 2019, mais le prévenu les conteste fermement.

L'affaire a commencé lorsqu'une femme de 32 ans a déposé plainte en juin 2019 contre le commissaire J.R. Le quinquagénaire travaillait comme conseiller politique à la Commission permanente de la police locale. Il avait assisté, un mois auparavant, à un séminaire de deux jours dans un hôtel de Machelen, organisé par une entreprise de communication numérique. La plaignante, une employée de cette entreprise, affirme que le commissaire l'a suivie jusqu'à sa chambre d'hôtel et violée.

Au cours de l'enquête est apparu un second fait, qui aurait eu lieu en 2014. Les enquêteurs ont interrogé les anciennes partenaires de J.R., et l'une d'elles a déclaré qu'elle avait également été victime d'agression sexuelle. Des années après leur rupture, le prévenu et la plaignante s'étaient rencontrés par hasard. Selon elle, le commissaire l'aurait contraint à une fellation sur le parking d'un restaurant.