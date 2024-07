Alerte jaune aux orages: les parcs et cimetières fermés à Bruxelles à partir de ce samedi après-midi et de ce soir à Liège

Les parcs et cimetières de Liège seront inaccessibles à partir de minuit en raison des prévisions météos, a annoncé pour sa part la police liégeoise. Les parcs, réserves naturelles et bois bruxellois, dont la forêt de Soignes, sont pour leur part fermés au public depuis 13h30 ce samedi.

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps lourd et instable, ponctué de cellules orageuses isolées en soirée. Ces orages pourront localement s'accompagner de précipitations très intenses, de grêle et de fortes rafales de vent. L'IRM a donc placé tout le pays en alerte jaune "orage" à partir de 14h00 samedi et jusqu'à 07h00 dimanche.

En conséquence, dans la capitale, tous les espaces verts sont fermés depuis 13h30. Ils devraient à nouveau être accessibles à partir de dimanche 08h00, espère Bruxelles Environnement. L'agence recommande également d'éviter de circuler à proximité des arbres dans toute la Région. En Cité ardente, les parcs et cimetières de la Ville de Liège seront fermés dès minuit. La police évaluera l'opportunité d'une réouverture dimanche en fin de matinée.