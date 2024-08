Des températures élevées et un ciel partagé entre soleil et nuages

Le temps sera chaud et assez ensoleillé malgré des champs nuageux, mardi, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Mardi en fin d'après-midi, les nuages seront un peu plus nombreux sur l'ouest du pays, mais le temps devrait rester sec. Les maxima se situeront entre 24°C ou 25°C à la Côte ainsi que dans les Hautes Fagnes et 28°C, voire localement 29°C, dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest. Une brise de mer modérée de nord-ouest s'établira et progressera dans les terres.

En soirée, la nébulosité continuera d'augmenter. En cours de nuit, des averses parfois intenses et avec un risque d'orage arriveront depuis l'ouest. Les minima varieront de 14°C à 18°C, sous un vent faible à modéré. À la mer, il sera plutôt modéré ou, par moments, assez fort, d'ouest-sud-ouest.