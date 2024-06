En route vers un week-end électoral généralement sec

Des nuages cumuliformes bourgeonneront et mèneront à une nébulosité plus variable, vendredi après-midi, principalement en basse et en moyenne Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le soleil s'imposera par contre davantage en progressant vers le sud-est du territoire et sur la frange littorale. Bien que le temps restera souvent sec, une faible ondée pourra être observée sur le nord ou le nord-ouest du pays. Les maxima seront compris entre 15° et 17° en Ardenne ou à la mer et entre 18° et 20° en plaine.