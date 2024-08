Inondations au Nigeria: plus de 170 morts et 200.000 déplacés, selon les secours

Depuis le début de la saison des pluies en juin, de nombreuses régions du pays le plus peuplé d'Afrique ont été ravagées par des inondations qui ont également fait plus de 2.000 blessés et forcé environ 200.000 personnes à fuir, d'après les chiffres publiés par la NEMA.

Le nord du pays a été particulièrement touché par les inondations, mais les régions centrales et méridionales pourraient être plus fortement concernées dans les jours à venir à mesure que les pluies s'intensifient, ce qui pourrait aggraver l'insécurité alimentaire, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la NEMA, Ezekiel Manzo.