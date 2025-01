La tempête Floriane a traversé la Belgique: les vents violents ont fait de nombreux dégâts, des blessés sont à déplorer

Au total, les pompiers sont intervenus presque 200 fois, rien que dans la province de Hainaut. La plupart du temps pour des arbres tombés sur les routes. Ça a été le cas notamment à Châtelet ou encore à Feluy. "On n'arrête pas depuis ce matin. On a pris le service à 7h du matin. Ça n'arrête pas", confirme David Lacomac, caporal pompier-ambulancier. "C'est du tronçonnage. Il faut un peu d'expérience également. Ça ne se fait pas comme ça. Il peut y avoir des accidents aussi en tronçonnant".

Sous un amas de briques, à Gosselies, une voiture est complètement ensevelie. L'incident causé par le vent s'est produit en quelques secondes à peine. "On était dans la maison, on a entendu un grand bruit et on s'est dit que c'était sûrement le mur qui était tombé. Malheureusement, il est tombé sur la voiture. (...) Si quelqu'un était passé, il serait tombé sur la personne. Heureusement que personne n'est passé à ce moment-là.", témoigne Nino.

Une quarantaine d'interventions pour des arbres et branchages arrachés ont été effectuées lundi en Hesbaye liégeoise, a-t-on appris auprès de la zone de secours éponyme. Les pompiers hesbignons des casernes de Hannut et de Waremme se sont déployés lundi, dès 13h40, pour effectuer plusieurs dizaines de tronçonnages d'arbres et de branchages. Ils sont également intervenus pour sécuriser des objets en hauteur qui risquaient de s'effondrer ou de chuter. L'ensemble du territoire zonal a été concerné par ces missions, dont les localités de Cras-Avernas, Hannut, Villers-le-Peuplier, Bettincourt, Les Waleffes, Faimes, Waremme, Oreye ou encore Verlaine. Les dernières interventions étaient en cours, lundi vers 19h30, mais la situation semblait s'être calmée.

Une trentaine d'interventions ont été opérées par les pompiers, en région hutoise et dans le Condroz liégeois, a-t-on appris auprès de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz (Hemeco). Les pompiers hutois et leurs collègues du poste de Hamoir ont été mobilisés lundi, dès midi, sur l'ensemble du territoire zonal, pour des arbres et branchages arrachés. Parmi la trentaine de missions qu'ils ont effectuées, les sapeurs ont également sécurisé des tôles qui menaçaient de s'envoler et bâché des toitures dont les éléments menaçaient de tomber. La plupart des communes de la zone Hemeco ont été touchées par les vents violents, dont les entités d'Amay, Héron, Marchin, Huy, Anthisnes ou encore Ferrières. La situation s'est calmée peu après 19h00, heure à laquelle les pompiers mosans achevaient les dernières missions de la journée.

Du côté de Bruxelles aussi, le vent a soufflé. Les pompiers de Bruxelles ont effectué 92 interventions en raison du vent lundi, a annoncé leur porte-parole en fin de journée.

"Il s'agissait de 41 interventions pour des branches arrachées et des arbres déracinés, et de 51 pour divers objets qui étaient la proie du vent, tels que des tuiles, des corniches, des panneaux, des câbles, etc.", a précisé le porte-parole.

Sur un chantier à la place De Brouckère, des panneaux en bois sont tombés, et les câbles de deux grues de chantier se sont emmêlés. À la demande des pompiers, un périmètre de sécurité a été mis en place. "Nous avons décidé de fermer la place car plusieurs câbles se sont détachés des grues et certains panneaux risquaient de tomber".

Le 1722 est toujours activé pour les demandes d'intervention non urgentes. Une demande d'assistance peut également être introduite sur le site 1722.be. Si une vie est en danger, le 112 reste le numéro à appeler.

Risque-t-on encore des inondations?

Certains cours d'eau sont en préalerte de crues ce soir. Risque-t-on des inondations dans les heures et les jours qui viennent ? La cellule Expertise des pluies analyse heure par heure l'évolution des choses.

Sur certaines provinces, comme les Namur et Luxembourg, les précipitations sur les dernières 48 heures atteindraient même 70 mm d'eau.

Une alerte crue a déjà été lancée pour un cours d'eau, la Senne. L'Ourthe, L'Amblève et l'Escaut sont en phase de préalerte crue. Mais les dernières prévisions sont plutôt rassurantes.

Ce qui inquiète la cellule d'Expertise, c'est la situation prévue pour mercredi et jeudi. On attend des averses plus soutenues et plus continues. Demain, une nouvelle évolution de la situation sera réalisée dans la journée, cours d'eau par cours d'eau, pour tenter de prévenir au mieux les habitants des éventuelles zones à risque.