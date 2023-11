Le vent diminuera en fin d'après-midi

La nébulosité sera variable à abondante jeudi après-midi avec des averses, plus fréquentes sur la moitié nord-ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Le vent de sud à sud-sud-ouest sera assez fort à généralement fort avec des rafales jusqu'à 80 ou 90 km/h sur l'est, 90 ou 100 km/h dans le centre. Dans l'ouest, le vent soufflera fort à très fort, et sera même tempétueux en bord de mer, avec des rafales comprises entre 90 et 110 km/h. En fin d'après-midi, le vent diminuera graduellement. Les maxima seront compris entre 9 et 14 degrés.