L'IRM émet une alerte jaune aux orages sur une grande partie du territoire dès 21h00

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis, mardi matin, une alerte jaune aux orages en Wallonie, à Bruxelles et dans les provinces flamandes d'Anvers, de Limbourg et du Brabant flamand. L'alerte sera d'application entre mardi 21h00 et mercredi 10h00.

D'intenses averses orageuses sont attendues sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement sur les régions du centre et de l'est, a indiqué l'IRM dans un communiqué. De la grêle est également à craindre.

Une alerte jaune à la chaleur est toujours d'application, mardi, sur les provinces de Luxembourg et de Limbourg, a-t-il ajouté. De l'air chaud remonte encore de la péninsule ibérique et de la France. Les maxima seront compris entre 24°C et 32°C.