"Nous ne l'avions pas vu venir": l'IRM s'excuse après les chutes de neige imprévues de ce matin

La neige a semé le chaos sur nos routes ce mardi matin. Des chutes imprévues qui ont causé plus de 500km de files cumulées sur le réseau, principalement en Flandre. Dans certaines régions du nord du pays, plusieurs centimètres de neige se sont déposés sur les voiries.

Sur le réseau social X, ancien Twitter, le chef du bureau du temps David Dehenauw s'est même excusé: "Ce n'est que tôt ce matin qu'il y a eu suffisamment d'éléments pour lancer un avertissement IRM pour conditions glissantes", écrit-il.

Pas vanochtend vroeg waren er voldoende elementen om een KMI-waarschuwing voor gladheid te lanceren. We hadden dit gisterenavond onvoldoende zien aankomen om toen al te waarschuwen. Er was lokaal sneeuw voorspeld maar te weinig en op te weinig plaatsen. Sorry voor de hinder !