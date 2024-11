Dans les Hautes-Fagnes, les touristes affluent en nombre pour profiter de la neige: "Mon chien est super content"

La neige fait de nombreux heureux avec des paysages sublimés par leur manteau blanc. Dans les Hautes-Fagnes, locaux et touristes se partagent les chemins de randonnée et les pistes de ski.

La neige est encore tombée hier soir et cette nuit sur les sommets des Hautes-Fagnes, offrant un paysage recouvert de blanc.

Au Mont-Rigi, de nombreux Belges ont afflué pour profiter de cette ambiance hivernale. Malgré les nuages bas, le brouillard parfois givrant et les températures glaciales qui ne dépassaient pas le zéro degré, cela ne les a pas découragés.

"Dans ma jeunesse, on a toujours connu beaucoup de neige, maintenant, on en connaît beaucoup moins chez nous. On essaye donc d'en profiter et de venir deux, trois fois par an", confie un promeneur, séduit par le paysage enneigé.