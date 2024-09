Risque d'orages pour cette fin de week-end

Le temps sera généralement ensoleillé et très chaud dimanche après-midi, avec des maxima situés entre 26 et 32 degrés localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). En fin de journée, des nuages cumuliformes pourraient se développer et donner lieu à l'une ou l'autre cellule orageuse isolée mais potentiellement très intense. Le vent sera faible à souvent modéré, de secteur est à sud-est.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera parfois très nuageux, avec toujours possibilité de quelques averses ou de cellules orageuses isolées. Les minima resteront élevés pour la saison avec des valeurs de 15 ou 16 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne à 20 ou 21 degrés dans les grandes villes.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et épisodes plus nuageux. En début de journée, le temps sera sec sur la plupart des régions mais, au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et donneront lieu à des averses ou des orages parfois intenses, surtout sur l'est et le nord-est du territoire. Sur l'ouest, la tendance aux averses augmentera un peu plus tardivement. Il fera encore assez chaud avec des maxima de 23 ou 24 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 27 ou 28 degrés en Campine.