Risques de tempête ou d'inondation: l'IRM émet plusieurs alertes jaunes, le numéro 1722 activé

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune au vent à la Côte, valable à partir de 20h00 dimanche jusque 4h00 lundi matin. Il a également émis un avertissement jaune aux conditions glissantes dans les provinces de Liège et de Luxembourg, en vigueur à partir de midi dimanche jusque 14h00 lundi. Les maxima varieront de 1 degré en haute Ardenne à 7 degrés à la Côte. Le vent d'ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 70 km/h. En bord de mer, il sera fort à très fort d'ouest-nord-ouest avec des rafales jusqu'à 80 km/h. La nébulosité sera variable à parfois abondante avec des averses. Elles deviendront hivernales en haute Ardenne et une petite accumulation de neige pourra se former au-delà de 600 m d'altitude. Un peu de grésil et quelques coups de tonnerre isolés ne sont pas exclus, surtout au littoral.

Vu les alertes de l'IRM, le Service public fédéral intérieur a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.