Temps variable mais souvent sec avant un coup de chaud et des orages mardi

La nébulosité sera variable avec des averses parfois accompagnées d'un coup de tonnerre sur le nord-ouest du pays et plus particulièrement à l'ouest de l'Escaut. Une petite ondée ne pourra être exclue sur le centre alors que le temps restera sec sur l'est et le sud-est du territoire. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes, 17°C à la mer et 20°C en plaine. Le vent de sud-ouest sera assez fort à la mer et modéré ailleurs, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions à la mi-journée.