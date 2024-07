Un coup de chaleur avant des températures agréables

Cet après-midi, le temps sera lourd et instable, avec le déclenchement de cellules orageuses isolées. L'IRM a d'ailleurs émis une alerte jaune sur tout le territoire, valable de 14H00 à 7H00 ce dimanche. Difficile de prédire où les éclairs et autres grêlons tomberont: tout le pays est éligible, à l'exception à priori de la Côte.

Un peu avant minuit, une zone d'averses et d'orages plus structurée commencera à envahir la Belgique depuis la France. Cette vague, qui pourra s'accompagner d'averses très intenses, de grêle et de fortes rafales de vent, devrait quitter nos contrées à l'aube pour aller rincer les Pays-Bas et l'Allemagne.