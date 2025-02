Va-t-il neiger toute la journée, et quelles sont les régions concernées?

Ce matin, surtout dans le centre et le nord du pays où l'IRM a émis un avertissement jaune, une fine couche de neige pourrait temporairement se former. Dans ces régions, il faudra donc être vigilant en raison du risque de routes glissantes.

À partir du sud, le temps deviendra plus sec, mais dans les régions proches de la frontière avec les Pays-Bas, il faudra attendre jusqu'en soirée ou même la nuit avant que le temps ne devienne sec. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que les premières éclaircies apparaîtront dans le sud-est du pays. Les températures maximales varieront entre 1 degré sur les hauteurs des Ardennes et 5 ou localement 6 degrés en Flandre. Le vent soufflera modérément du sud au sud-ouest.

Ce matin, le ciel restera très nuageux avec de la pluie, et surtout dans le nord du pays et sur Bruxelles, il y aura encore temporairement des périodes de neige, que se se transformera en pluie plus tard. L'IRM a émis un avertissement jaune pour la Flandre et Bruxelles jusque 10 heures en raison du risque de conditions glissantes.

Ce soir et cette nuit, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques faibles précipitations dans le nord et le nord-ouest du pays. Cependant, ailleurs, il devrait faire sec. Au sud du sillon Sambre et Meuse, de larges éclaircies feront temporairement leur apparition, tandis que dans les autres régions, le ciel restera principalement très nuageux. En Ardenne, du brouillard givrant pourrait se former. Les températures minimales varieront entre -4 degrés dans certains endroits en Ardenne et +3 ou +4 degrés à la côte. Le vent modéré de sud à sud-ouest deviendra faible. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il deviendra aussi variable.

Temps plus sec demain

Mercredi, le ciel restera souvent très nuageux avec néanmoins quelques éclaircies par endroits. Le temps sera généralement sec sur la plupart des régions avec toutefois localement risque de quelques gouttes de pluie. Les maxima oscilleront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 6 ou 7 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible de sud-ouest virant graduellement à l'ouest à nord-ouest.

Jeudi, nous aurons à nouveau beaucoup de nuages et quelques éclaircies par endroits. Le temps restera généralement sec même si localement une ondée (hivernale) sera toujours possible. Il fera plus froid avec des maxima oscillant entre -2 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à +4 degrés dans l'ouest. Le vent sera généralement faible à modéré de secteur nord à nord-est.