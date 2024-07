Accord du gouvernement wallon: qu'est-ce que l'assurance autonomie, cette nouvelle mesure sur les soins de santé?

Parmi les mesures proposées, on retrouve "l'assurance autonomie". Elle existe en Flandres depuis 30 ans déjà, mais qu'est-ce que c'est ?

Christophe Deborsu recevait Maxime Prévot, le président des Engagés, à 7h50 sur bel RTL. Lui et Georges-Louis Bouchez sont co-formateurs de la coalition "Azur" en Wallonie. Hier soir, ils ont dévoilé leur accord de gouvernement pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une assurance pour tous

"C'est une assurance obligatoire que nous souhaitons mettre en place" explique Prévot. Déjà existante en Flandre depuis 30 ans, elle vise à offrir une meilleure prise en charge des personnes en perte d'autonomie.

Ce dispositif, moyennant une contribution modeste, permettra de couvrir ce que les mutuelles ne remboursent pas : "On aurait la capacité de pouvoir bénéficier de soins à domicile ou une prise en charge en maison de repos avec une diminution du coût de la facture".

La mesure s'adresse à tous, indépendamment de l'âge, car la perte d'autonomie peut survenir à tout moment de la vie : "Vous pouvez à 20 ans en revenant d'une guindaille à cause d'un dramatique accident de voiture, perdre un membre et donc être en perte d'autonomie, avoir besoin aussi d'accompagnement et de soins".