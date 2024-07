Accord de gouvernement wallon: les points à retenir sur la mobilité 

Partager:

Les présidents du MR et des Engagés, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, ont présenté, jeudi après-midi à Namur, les grandes lignes de leur Déclaration de Politique régionale (DPR). Parmi les mesures annoncées, le duo souhaite des transports en commun plus performants en Wallonie.

Amélioration de la ponctualité, fréquence et qualité de service Le Gouvernement wallon, en collaboration avec l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW), s'engage à améliorer la ponctualité, la fréquence, la desserte et la satisfaction des usagers des transports en commun. Avec des taux de satisfaction clients allant de 54 % à 67 % en 2023, il est impératif d'agir pour offrir des alternatives de mobilité efficaces et crédibles, notamment vers les pôles d'emploi, en soirée et les week-ends. Le Gouvernement renforcera l'offre de transports en commun et sa qualité en fonction de la demande et des réalités de la ruralité. Un réseau retravaillé permettra d’optimiser les dépenses sans sacrifier la qualité du service. L'excellence opérationnelle sera mise en avant, avec une gestion améliorée des actifs et des opérations de l’OTW. À lire aussi Nouveau gouvernement wallon: découvrez les points majeurs de l'accord MR-Engagés

Investissements stratégiques et projets d'infrastructure Les priorités d’investissement seront définies pour maximiser le ratio bénéfices/coûts. Les grands projets d’infrastructure, notamment le chantier du tram de Liège, seront achevés, et les extensions vers Herstal et Seraing seront évaluées juridiquement et budgétairement. Électrification et efficience énergétique Le Gouvernement poursuivra les efforts d’électrification de la flotte et d’efficience énergétique, en conformité avec la réglementation européenne. Le transport collectif en zones rurales sera adapté aux besoins locaux, via des lignes régulières, express et des services de transport à la demande. À lire aussi Les enjeux écologiques sont périphériques, les objectifs climat en péril, alerte Ecolo Amélioration de l’expérience client et simplification tarifaire Pour augmenter l’attractivité des transports en commun, l’expérience client sera améliorée, avec une intégration et une simplification tarifaire en collaboration avec les opérateurs privés et les régions voisines. Une plateforme unique d’achat de titres de transport multimodaux sera envisagée pour faciliter la vie des voyageurs.

Interconnexion et qualité des correspondances L’interconnexion et la qualité des correspondances entre les opérateurs de transport public (OTW, SNCB, STIB) seront améliorées. Le Gouvernement promouvra une politique d’open data pour offrir des informations fiables et en temps réel avant et pendant le voyage. Optimisation de l’offre de transport scolaire et accessibilité L’offre de transport scolaire sera optimisée, en particulier pour les enfants issus de l’enseignement spécialisé. L'accessibilité des transports en commun pour les personnes en situation de handicap sera renforcée, avec une attention particulière pour ceux ayant une faible compétence numérique. Continuité et sécurité du service public Le Gouvernement s’engage à garantir la continuité et la fiabilité du service public de transport, en s’attaquant aux pénuries de personnel telles que les chauffeurs et mécaniciens. La sécurité des usagers et du personnel sera renforcée par la lutte contre les incivilités et la fraude, avec des mesures telles que l'augmentation des caméras et la présence accrue d’agents de sécurité. À lire aussi Formation du gouvernement: retour sur les moments forts de la négociation