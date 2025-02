Bart De Wever, Premier ministre, doit laisser sa place de bourgmestre à Anvers: voici qui le remplacera

"On me demande si je suis prête, mais je pense qu'en réalité on n'est jamais prêt pour ça, c'est une fonction dans laquelle on progresse et j'espère que les gens me donneront ma chance et auront la patience de me laisser progresser", ajoute Els Van Doesburg.

Elle voit dans l'accord de gouvernement fédéral des liens évidents avec les intérêts d'Anvers. "On voit que le bourgmestre d'Anvers était à la table des négociations. Il connait notre ville et sait ce qui est important, comme la sécurité et le port, par exemple. Il y a dans l'accord des choses que l'on attendait depuis longtemps, j'espère que les Anversois le voient aussi".

Au sein du parti, c'est "la fin d'une ère", estime-t-elle. Mais Bart De Wever sera un excellent Premier ministre. "On ne peut pas imaginer de meilleur Premier que quelqu'un qui a une expérience de bourgmestre".