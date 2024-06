CHAMBRE - Georges Gilkinet et Jean-Marc Nollet pas réélus

Deux figures de premier plan d'Ecolo n'ont pas réussi dimanche à se faire réélire à la Chambre. Le co-président du parti Jean-Marc Nollet et le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet, respectivement têtes de liste dans le Hainaut et à Namur, font en effet les frais de déroute des écologistes.

D'autres députés verts sortants vont également disparaître de l'hémicycle. Gilles Vanden Burre, ancien chef de groupe Ecolo-Groen, n'a en effet pas été réélu non plus. La secrétaire d'Etat à l'Egalité Marie-Colline Leroy connaît le même sort, tout comme Samuel Cogolati et Simon Moutquin.

Chez les socialistes francophones, la députée hennuyère Laurence Zanchetta fait les frais du recul électoral du PS. Elle ne retrouvera pas son strapontin à la Chambre.