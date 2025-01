Comment expliquer la "De Wever-mania" au sud du pays? "On a besoin de changement"

Selon le Grand Baromètre politique RTL info-Ipsos-Le Soir, la popularité de Bart De Wever, leader nationaliste, a fortement augmenté dans le sud du pays. En 2011, il ne recueillait que 7 % d'opinions favorables, mais en 2024, ce chiffre atteint 37 %. En moins de 15 ans, sa cote a donc été multipliée par cinq.

Cependant, dans les rues de Charleroi, les avis sont pour le moins divisés à son sujet. "Je ne veux pas de la N-VA. Ils ne défendent que les intérêts des Flamands", déclare une passante. "Pour lui, on est des fainéants. Mais je l'invite à faire mon travail, on verra s'il me suit", ajoute un autre. En revanche, certains habitants ont changé d'opinion au fil des années. "Il est toujours bien habillé !" commente une personne, tandis qu'une autre affirme : "Il accepte moins d’étrangers, et il a bien raison."