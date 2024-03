Création de deux banques externes de don de lait maternel, au CHU Liège et l'UZ Leuven

Lorsque son bébé naît prématurément et est pris en charge en néonatologie, il n'est pas toujours évident pour la mère de l'allaiter. La production de lait n'a souvent pas encore commencé. Or, le lait maternel représente un atout indéniable pour ces bébés arrivés trop tôt. "Par rapport aux laits artificiels, par exemple, le lait maternel protège contre plusieurs infections intestinales graves. Il est prouvé que le lait maternel contribue à réduire le nombre de décès en néonatologie", explique, dans le communiqué du ministre, la docteure An Eerdekens, néonatologiste et experte en lactation à l'UZ Leuven.

Le développement des deux banques externes de don "permettra à l'avenir à l'ensemble des 19 unités de soins intensifs néonatals du pays de donner du lait maternel aux bébés particulièrement vulnérables", explique le communiqué. Chaque unité disposera de son propre stock tandis que les donneuses de lait et le lait lui-même seront analysés "minutieusement". Le lait de don sera ensuite pasteurisé, afin d'éviter la moindre bactérie qui peut être dangereuse.