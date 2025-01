Des autorités réitèrent un avertissement concernant les lissages brésiliens: certains produits provoquent des problèmes de santé

Les autorités sanitaires françaises réitèrent jeudi de ne pas utiliser de produits lissants capillaires contenant de l'acide glyoxylique car ils peuvent causer une insuffisance rénale aiguë, et souhaitent voir l'Union européenne se prononcer sur la limitation, voire l'interdiction, de cette substance dans les cosmétiques.

Mi-octobre, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) avait déconseillé aux salons de coiffure et aux particuliers d'utiliser les produits dits de lissage brésilien, et aux commerces de les vendre.