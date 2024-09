Discrétion après la réunion des présidents de l'Arizona

La rentrée parlementaire a également été évoquée. La Chambre reprendra ses travaux le 15 septembre et la première séance plénière est prévue le 19 septembre. Or, en l'absence de majorité, le climat est propice aux initiatives parlementaires et aux majorités de circonstance.

Les représentants de la N-VA, du MR, des Engagés, de Vooruit et du CD&V ont passé en revue "ce qui pouvait arriver", disait-on. Des arrangements ont-ils été pris pour éviter le vote de propositions qui auraient un impact budgétaire ou qui sèmeraient la zizanie entre les potentiels partenaires de majorité tant qu'un accord de gouvernement n'est pas conclu? Une discussion "à bâtons rompus" est évoquée, sans plus de précision.