Bataille des présidents de parti dans le Hainaut: qui a le plus de voix de préférence entre Georges-Louis Bouchez, Paul Magnette et Jean-Marc Nollet ?

Vous le savez, au niveau du fédéral, on doit voter pour des personnalités politiques de sa circonscription électorale. Avec 17 sièges à pourvoir pour la Chambre et 27 pour le Parlement de Wallonie, le Hainaut est la province (et la circonscription électorale) offrant aux partis les meilleures chances de décrocher des sièges. On y retrouve également les figures les plus emblématiques. Parmi les présidents de partis, Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR) et Jean-Marc Nollet (Ecolo) visent tous trois le fédéral. Ils se mesureront aux têtes de liste Jean-Luc Crucke (Les Engagés) et Sofie Merckx (PTB). Qui va gagner la bataille des présidents de parti au niveau des voix de préférence ? Suivez notre infographie qui s'actualise en temps réel:

Résultats des élections:

