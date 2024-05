"Il y aura zéro économie dans les soins de santé avec Les Engagés": voici comment Yves Coppieters compte respecter cette promesse de campagne

Moi, je l'affirme et je le défendrai. Les besoins de santé de notre population sont croissants. On a un vieillissement de la population, on a une explosion des maladies chroniques. Les besoins de santé des jeunes sont plus importants qu'auparavant. On a un déficit des personnels de santé. Donc, il faut refinancer aussi les hôpitaux et l'engagement de nouveaux personnels etc. Tout ça, ça demande de l'argent et en plus on doit diminuer, je dirais l'accessibilité financière des gens puisqu'on est un des pays où nous contribuons le plus, je dirais, aux frais de soins de santé.



Et tout ça, ça nécessite des réformes, il faut oser le dire. Ce sont des réformes qui entraîneront des changements dans dix ans. Mais moi, je l'assume, j'assume. Le 10 juin, commençons cette réforme et on aura des effets dans cinq ans, dans dix ans. Mais il faut absolument les commencer et ça coûte de l'argent. Et donc il faut une ligne de croissance.

Vous allez chercher où cet argent ?



On va le chercher dans une réforme fiscale globale proposée par Les Engagés, qui est une réforme ambitieuse qui a été, je dirais, cautionnée et validée par tout une série d'experts. Et cette réforme fiscale, ça va passer par la fiscalité du travail, par la fiscalité du revenu, du capital, et cetera.