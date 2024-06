Quels partis pourraient s'allier pour former une majorité au fédéral? Voici un scénario possible

Bart De Wever, champion incontesté des voix en Flandre, a la main. Va-t-il diriger le pays ? Selon Pascal Delwit, politologue belge, il a bien sûr la main au niveau flamand. Il va entamer les négociations pour la majorité régionale et communautaire flamande. En revanche, au niveau du pays, c'est d'abord des partis francophones et des partis néerlandophones. On ne décide pas qui forme le gouvernement, c'est une prérogative du Roi.

Quelle est la coalition la plus logique au fédéral? En logique purement mathématique, par rapport aux régions flamandes et wallonnes, c'est une coalition qui associerait la N-VA, le CD&V, Les Engagés, Vooruit et le MR, et qui pourrait fonctionner au niveau régional wallon et au niveau régional flamand. Mais cette coalition nécessite que Vooruit se distancie du PS et que le MR accepte que l'Open VLD ne soit pas non plus dans la coalition.

Le PS en cure totale d'opposition partout, est un scénario parfaitement plausible, à l'exception de la région de Bruxelles-Capitale, où on voit mal comment le PS pourrait être dégagé de la majorité régionale.