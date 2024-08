Face à la pénurie d'enseignants, la Ministre francophone de l'Éducation veut "redorer le blason du métier": "Il faut restaurer leur autorité"

À la veille de la rentrée, la nouvelle ministre de l'éducation et de l'enseignement obligatoire Valérie Glatigny a choisi RTL pour faire sa rentrée ce soir.

La rentrée scolaire, c'est demain ! À quelques heures du retour des cahiers et des stylos, la ministre de l'éducation et de l'enseignement obligatoire Valérie Glatigny est venue sur le plateau du RTL info 19h pour une interview exclusive face à Martin Buxant.

On l'entend beaucoup, le niveau de l’enseignement francophone se détériore de plus en plus. Qu’est-ce que compte mettre la nouvelle ministre en place pour inverser cette tendance ? "Mettre l'accent sur la qualité de l'apprentissage, par exemple en commençant l'école dès 3 ans, en ayant également une évaluation externe à partir de la troisième primaire pour ne pas laisser des difficultés s'aggraver. Il y a également la lutte contre la pénurie, car la qualité, c'est aussi avoir un prof dans la classe", explique-t-elle.