Faut-il supprimer le Sénat en Belgique?

Certains parlementaires espèrent que cette législature votera pour la suppression du Sénat, argumentant que son coût est élevé et questionnant son utilité.

Au Sénat, l'ambiance était aux retrouvailles et aux selfies alors que les 50 sénateurs désignés par les entités fédérées prêtaient serment. Cette occasion a ravivé le débat sur l'utilité de cette institution.

Certains sénateurs, comme le président Jean-Paul Wahl, voient une utilité continue dans cette institution, notamment pour favoriser les rencontres entre communautés et améliorer le fonctionnement du Sénat : "Je pense qu'il a un réel rôle à jouer en Belgique, c'est vraiment important de pouvoir se rencontrer entre communautés. "

Cependant, d'autres, comme l'ancienne présidente du Sénat, Stéphanie d'Hose, estiment que ces compétences pourraient être réattribuées à d'autres entités : "J'espère qu'on va voter cette législature pour la suppression du Sénat."

Elle a passé son dernier mandat à préparer la suppression du Sénat et propose des solutions pour le bâtiment et le personnel.

"Ça coûte très cher et donc on doit bien réfléchir sur le but. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Sénat ? Est-ce que le Sénat a encore une importance ici dans ce pays ? " questionne Karl Vanlouwe, un sénateur.