Frédéric Daerden confiant quant aux résultats: "Nous avons fait une bonne campagne"

Le vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a qualifié le moment d'important et s'est montré confiant pour son parti: "Aujourd'hui est un moment important pour notre démocratie, je pense que nous avons fait une bonne campagne et que nous avons de bons thèmes à défendre, je suis certain que les citoyens vont nous soutenir", a-t-il commenté à la sortie du bureau de vote numéro 35.

Malgré les récents sondages, qui donnent le Mouvement Réformateur (MR) au coude-à-coude dans le sud du pays, le Herstalien ne s'est pas montré inquiet pour autant: "Nous avons notre programme, on verra bien le résultat des électeurs", a-t-il confié.