Gedinne : Magali Bihain succède à Vincent Massinon à la tête de la commune

Magali Bihain a en effet récolté 801 voix, contre 695 pour Vincent Massinon, qui occupait le poste de bourgmestre depuis 2006. Ce dernier a obtenu 196 voix de moins qu'en 2018 (891).

« Je suis surprise. J'ai travaillé pour pouvoir être réélue au niveau du CPAS mais ces derniers jours, j'entendais pas mal de gens qui me disaient que j'allais avoir une surprise. Il y a six ans, j'avais déjà senti le poids des responsabilités me tomber dessus, ici on est encore un cran au-dessus. Une nouvelle vie commence", a-t-elle indiqué à la télévision locale MaTélé.