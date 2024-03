Hadja Lahbib, ministre des Affaires Etrangères, l'assure: "La reconnaissance de la Palestine viendra"

"Bien sûr, cette reconnaissance viendra", a assuré la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib mardi en commission des Relations extérieures de la Chambre.

La cheffe de la diplomatie belge était interrogée par les députés Vicky Reynaert (Vooruit), Malik Ben Achour (PS), Michael Freilich (N-VA) et Els Van Hoof (CD&V), avant de partir au Proche-Orient dans l'après-midi pour y mener une visite de travail de trois jours. Une des questions portait sur la reconnaissance de l'Etat palestinien. Le 22 mars dernier, quatre Etats européens dits "like-minded", l'Irlande, l'Espagne, la Slovénie et Malte ont publié une déclaration commune indiquant qu'elles reconnaitront l'Etat palestinien ""quand cela peut constituer une contribution positive et quand les circonstances s'y prêtent".