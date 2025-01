Il sera l'un des rares belges à assister à l'investiture de Trump: Tom Van Grieken s'envole vers Washington

Invité à assister à la prestation de serment de Donald Trump lundi, le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken a jugé dimanche quelques heures avant de s'envoler pour Washington que l'année 2025 sera celle de "la liberté".

2025 sera l'année de la liberté

Après la rupture du cordon sanitaire dans plusieurs communes flamandes à la suite des dernières élections locales d'octobre, le leader d'extrême droite flamand s'est félicité que le nationalisme ait, également à l'échelle mondiale, le vent dans les voiles à présent. "2025 sera l'année de la liberté", a lancé M. Van Grieken. "Nous sommes au pouvoir à Ninove, à Ranst, à Brecht et Izegem. Et ce n'est qu'un début", a ajouté le patron du Belang lors de la réception de Nouvel An du parti organisée dimanche à Ranst, l'une des communes où le parti s'est hissé pour la première fois au pouvoir.