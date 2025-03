"C'est pire cette fois-ci": un million d'enfants soumis à un "traumatisme massif" à Gaza après la rupture du cessez-le-feu

L'ONU a averti vendredi que le million d'enfants se trouvant dans la bande de Gaza étaient soumis à un "traumatisme massif" par la reprise des combats dans ce territoire ravagé par la guerre et en proie à une crise humanitaire.

Après plusieurs semaines de blocage dans les discussions indirectes entre Israël et le Hamas sur la suite à donner à la trêve entrée en vigueur le 19 janvier, Israël a repris les hostilités à grande échelle dans la nuit de lundi à mardi.

"C'est pire cette fois-ci"

La bande de Gaza est dévastée par la guerre déclenchée il y a plus de 17 mois après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien, le 7 octobre 2023, sur le sol israélien. "C'est pire cette fois-ci", a averti M. Rose, "car les gens sont déjà épuisés, leur système immunitaire et leur santé mentale sont déjà affaiblis, et les populations sont au bord de la famine".

Avec la trêve, les enfants étaient retournés à l'école mais ils "sont maintenant de retour dans les tentes" et "entendent constamment les bombardements", a-t-il ajouté. "La peur s'ajoute à la peur, la cruauté s'ajoute à la cruauté et la tragédie s'ajoute à la tragédie", a-t-il dénoncé.

"Cauchemar"

Lors du point de presse, James Elder, porte-parole de l'Unicef, a expliqué que les enfants qui avaient vécu un traumatisme ne commencaient habituellement pas à y faire face avant de retrouver une certaine normalité dans leur quotidien. "Les psychologues diraient que leur pire cauchemar est qu'ils (les enfants) rentrent chez eux et que tout recommence", a-t-il déclaré, assurant que Gaza était le seul "exemple dans l'histoire moderne où tous les enfants d'une population ont besoin d'un soutien en santé mentale".