La Chambre désigne ses présidents de commission

La Défense nationale restera chez Peter Buysrogge (N-VA) et Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) conservera l'Intérieur. Idem pour Els Van Hoof (CD&V) et les Relations extérieures. Les Affaires sociales iront à Denis Ducarme (MR), l'Économie ira à Roberto D'Amico (PTB), les Finances et le Budget à Steven Vandeput (N-VA), la Mobilité à Frank Troosters (VB), la Justice à Jean-Luc Crucke (Les Engagés), la Constitution à Philippe Goffin (MR), la Santé à Ludivine Dedonder (PS) et l'Énergie à Oskar Seuntjens (Vooruit), qui devient le plus jeune président de commission dans l'histoire de la Chambre.