La confiance accordée au gouvernement wallon, majorité contre opposition

Durant les interventions des groupes politiques, les partis de l'opposition ont dénoncé en choeur une déclaration "placée sous le signe de l'incertitude et de l'austérité". "On attend d'une DPR qu'elle ouvre des perspectives mais aussi qu'on les modélise, les balise et les budgétise. La plupart de ces qualités manquent au projet que vous nous présentez", a ainsi souligné Christie Morreale, cheffe de groupe PS au parlement régional.

"De la couillonnade, de l'illusion, de la poudre aux yeux", a de son côté estimé le chef de file du PTB, Germain Mugemangango, dénonçant le retour de l'austérité "toujours payée par les travailleurs".