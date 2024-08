La CSC réclame une solution rapide après la faillite de l'ALE à Mons

La Ville de Mons doit trouver une solution le plus rapidement possible après la fin des activités de son agence locale pour l'emploi (ALE) traditionnelle, emportée par la faillite de la section titres-services, alerte la CSC vendredi. Les autorités montoises ont annoncé que la constitution de la nouvelle ALE sera entérinée en octobre, mais ce délai inquiète le syndicat.

L'ALE traditionnelle de Mons fermera définitivement ses portes le 7 septembre après la faillite de son activité titres-services en juillet. Plus aucune prestation ALE ne pourra avoir lieu sur le territoire montois car aucune solution n'a été trouvée pour la poursuite des activités.

Ce jeudi, la Ville a annoncé la création d'une nouvelle ALE afin de contribuer à la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emplois et de répondre aux besoins des utilisateurs, notamment dans le cadre de l'accueil extrascolaire. L'objectif est d'entériner sa constitution lors du conseil communal d'octobre et de créer la nouvelle structure "dans les plus brefs délais".