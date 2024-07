La Paralympic Team Belgium comprend désormais 20 athlètes en vue de Paris

Les nouveaux sélectionnés sont en boccia Francis Rombouts, simple messieurs (classe BC2) et en para dressage Manon Claeys (Katharina Sollenburg), concours individuel et par équipe (Grade IV); Michèle George (Best of 8), concours individuel et par équipe (Grade V); Barbara Minneci (Stuart), concours individuel et par équipe (Grade III) et Kevin Van Ham (Eros van ons Heem), concours individuel et par équipe (Grade V).

Les six sélectionnés en para-athlétisme Léa Bayekula, Maxime Carabin, Martin Clobert, Peter Genyn, Roger Habsch et Kiara Maene ont connus la veille.