La Ville de Bruxelles ouvre un géoportail détaillé des services disponibles à proximité

La Ville de Bruxelles dispose depuis lundi d'un géoportail offrant aux citoyens un accès aisé et la disponibilité d'une panoplie de services à leur proximité immédiate ainsi que des projets dans leur périmètre rapproché.

La construction de cet outil numérique a pris six ans. Selon le collège des bourgmestre et échevins, elle s'inscrit dans le prolongement naturel du concept de "Ville à 10 minutes" mis en oeuvre depuis 2018 dans le but de veiller à offrir l'éventail de services publics à tout un chacun, près de chez lui.

Le géoportail permet aux citoyens et aux citoyennes de visualiser la disponibilité de ces services dans l'ensemble des quartiers de la Ville. Il suffit d'y encoder l'adresse de l'endroit où l'on se trouve pour en avoir un aperçu précis.