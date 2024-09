Le CD&V demande l'intervention d'un conciliateur social

"Les employés d'Audi Brussels ont le droit de savoir où ils en sont", tout comme les co-contractants et les sous-traitants, a déclaré la députée CD&V en appelant les parties au calme.

La situation ne cesse de s'y envenimer. L'usine devait redémarrer progressivement la semaine dernière, mais le personnel s'y est opposé après l'annonce que Forest ne se verrait pas attribuer de nouveau modèle. La direction, elle, a décidé que l'entreprise resterait fermée jusqu'à ce que le personnel soit prêt à reprendre le travail et que les voitures terminées puissent quitter le site.

Selon cette dernière, il est également important de continuer à mettre en avant les perspectives et les solutions pour les travailleurs. "Il existe encore des solutions alternatives pour Forest. Bien sûr, cela dépend des investisseurs, mais cela peut certainement être inclus dans les discussions actuelles", a-t-elle pointé. "Par ailleurs, il semble approprié de travailler sur un plan social à plus long terme qui pourrait inclure une aide au reclassement et la possibilité d'une formation continue pour les employés", a encore indiqué Nathalie Muylle.