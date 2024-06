Le collectif StudentforPalestine quitte les auditoires Khader à Louvain-la-Neuve

"Après plusieurs victoires, cette décision vise à renforcer le mouvement et à assurer sa continuité au-delà de l'occupation afin d'obtenir davantage de revendications", explique le collectif.

"Grâce à la pression et aux différentes actions des étudiants occupant les auditoires néo-louvanistes, l'université s'est enfin positionnée pour un cessez-le-feu et a annoncé suspendre les accords de mobilité jusqu'au respect des droits humains et du droit international par les institutions concernées", rappelle StudentforPalestine.