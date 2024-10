Le gouvernement wallon s'accorde sur une note méthodologique pour réduire la pauvreté

Face à l'augmentation des inégalités et aux résultats mitigés du précédent plan, ce nouveau cadre accordera la priorité aux actions à fort impact et s'appuiera sur un Comité de pilotage composé d'experts et d'acteurs de terrain pour assurer une coordination efficace et l'évaluation continue des résultats, soulignent les autorités.

La transversalité entre différents déterminants de sortie de la pauvreté comme le logement, la santé et l'emploi sera au cœur de cette démarche coconstruite avec les différentes parties concernées, ajoutent-elles.