Le MR ne conservera que deux échevinats à Namur, au profit des Engagés: "C'est le rapport de force numérique"

Au vu du résultat du scrutin communal, Ecolo, en place depuis 18 ans, ne fera plus partie de la majorité de la capitale wallonne. Lundi, il était donc temps pour Les Engagés et le MR d'en dévoiler un peu plus sur le futur de leur alliance. Alors qu'il était à la tête de trois échevinats lors de la précédente législature, le MR n'en dirigera plus que deux. Les Engagés, eux, auront huit mandataires: le bourgmestre, six échevins et le président du CPAS. Cela s'explique notamment par une augmentation de sept sièges sur 47 pour les centristes, contre un pour les libéraux.

Flirté avec la majorité absolue

"C'est le rapport de force numérique entre nos deux formations qui s'applique", a commenté Maxime Prévot, bourgmestre de Namur et président des Engagés. "En outre, le MR était aussi surpondéré lors de la précédente législature, puisqu'ils avaient trois échevins pour six sièges, là où Les Engagés avaient aussi trois échevins pour 16 sièges. On s'est donc réinscrits dans un schéma où l'on reste plus conformes au rapport de force, sachant que Les Engagés ont cette fois flirté avec la majorité absolue."