Le port d'Anvers se joint au "corridor vert" entre la Belgique et la Suède

Le Port of Antwerp-Bruges adhère au projet d'un "corridor vert" entre la Belgique et la Suède. Ce plan permet aux navires d'utiliser de l'ammoniac comme carburant pour naviguer entre les ports d'Anvers, de Zeebrugge, de Göteborg et le North Sea Port. La compagnie maritime DFDS a déjà annoncé son intention d'acquérir quatre bateaux propulsés à l'aide de ce carburant alternatif.

Les ports s'engagent à prévoir l'infrastructure nécessaire et d'ici 2030, au moins deux navires DFDS devraient pouvoir naviguer à l'ammoniac entre la Belgique et la Suède. Ce carburant est beaucoup moins polluant et si le transport de marchandises à partir des ports se fait par voie électrique, l'opération pourrait réduire les émissions de CO2 de 328.000 tonnes par an. Si les plans fonctionnent, le projet donnerait alors naissance au premier corridor vert mondial de navires à l'ammoniac pour les cargos.

Les trois organisations partenaires (North Sea Port, DFDS et le port de Göteborg) avaient déjà conclu un accord pour rendre le corridor de transport entre la Belgique et la Suède faible en carbone. Le corridor vert pourrait relier 11 pays européens via mer, terre et voies ferrées, de la Norvège pour le nord de l'Europe à l'Espagne pour le sud du continent.