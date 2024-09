Le premier conducteur de tram de la ligne 10 vers Neder-Over-Heembeek s'appelle Philippe

Le roi Philippe a inauguré samedi, aux côtés des autorités bruxelloises et de la STIB, la ligne 10 de tramway de la STIB reliant le centre et Neder-Over-Heembeek. Le souverain a pris les commandes du mastodonte sur un parcours de quelques kilomètres à travers la localité. L'événement a attiré des centaines d'habitants.

La nouvelle ligne dessert cet ex-village bruxellois en plein développement et qui héberge quelque 32.000 habitants. La construction de la ligne menée tambours battants n'a guère pris plus de vingt mois.

La création de cette ligne était appelée de ses voeux par la Région bruxelloise et par le collège de la Ville de Bruxelles qui souhaitaient désenclaver, en transports en commun, ce coin de la capitale jusqu'ici desservi uniquement par des bus.

Reliant Neder-Over-Heembeek à l'avenue Churchill, à Uccle, en passant par le centre via l'axe de prémétro, cette nouvelle desserte en tramways compte 10 nouveaux arrêts et des connexions avec plusieurs lignes de trams en direction du Heysel et par ailleurs de l'ULB, avec les lignes de métro 2 et 6, et avec les lignes de bus 47, 53 et 56.

Pour les usagers, la mise en réseau effective de la ligne est prévue à partir de lundi.

L'offre assurée par le tram 3, qui transportait jusqu'ici les voyageurs de Churchill (Uccle) à Esplanade (Laeken), sera absorbée dès lundi par celle de la nouvelle ligne 10 qui en reprend la plus grande partie du tracé.